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Тарасова поддержала слова Путина об участии российских спортсменов в ОИ-2024

Ранее президент РФ заявил, что атлеты должны сами принять решение.
Тарасова поддержала слова Путина об участии российских спортсменов в ОИ-2024
12 сентября 2023 14:52
автор: Степан Шереметьев
автор фото: РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова президента РФ Владимира Путина, который заявил, что атлеты сами должны принимать решение о том, выступать ли им в нейтральном статусе на Олимпиаде-2024.

«Я благодарна Владимиру Владимировичу за то, что он поднимает этот серьезный вопрос для нас. Каждый должен решать сам, ехать или не ехать на Олимпиаду. У каждого она может быть единственная», — приводит слова наставницы «СЭ».

Кроме того, руководитель страны отметил, что спорт должен быть вне политики, но олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов.

Напомним, что летняя Олимпиада должна пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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