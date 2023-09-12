Тарасова поддержала слова Путина об участии российских спортсменов в ОИ-2024

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова президента РФ Владимира Путина, который заявил, что атлеты сами должны принимать решение о том, выступать ли им в нейтральном статусе на Олимпиаде-2024.

«Я благодарна Владимиру Владимировичу за то, что он поднимает этот серьезный вопрос для нас. Каждый должен решать сам, ехать или не ехать на Олимпиаду. У каждого она может быть единственная», — приводит слова наставницы «СЭ».

Кроме того, руководитель страны отметил, что спорт должен быть вне политики, но олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов.

Напомним, что летняя Олимпиада должна пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.