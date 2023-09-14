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Определились стартовые номера фигуристов сборной России на контрольных прокатах

Грядёт первый важный старт нового сезона у фигуристов.
14 сентября 2023 13:18
автор: Виталий Стопин

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила стартовые номера фигуристов сборной России на контрольных прокатах. Эти выступления пройдут 16 и 17 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Контрольные прокаты. Одиночное женское катание

  1. Анастасия Зинина;
  2. Софья Муравьёва;
  3. Майя Хромых;
  4. Камила Валиева;
  5. Аделия Петросян;
  6. Софья Акатьева;
  7. Алина Горбачёва;
  8. Елизавета Туктамышева;
  9. Вероника Жилина;
  10. Ксения Синицына.

Контрольные прокаты. Одиночное мужское катание

  1. Петр Гуменник;
  2. Марк Кондратюк;
  3. Макар Игнатов;
  4. Александр Самарин;
  5. Григорий Федоров;
  6. Глеб Лутфуллин;
  7. Артем Ковалёв;
  8. Андрей Мозалёв;
  9. Матвей Ветлугин;
  10. Илья Яблоков;
  11. Евгений Семененко;
  12. Дмитрий Алиев.

Контрольные прокаты. Танцевальные дуэты

  1. Елизавета ХудайбердиеваЕгор Базин;
  2. Софья ЛеонтьеваДаниил Горелкин;
  3. Екатерина МироноваЕвгений Устенко;
  4. Елизавета ШанаеваПавел Дрозд;
  5. Александра СтепановаИван Букин;
  6. Софья ШевченкоАндрей Ежлов;
  7. Аннабель МорозовИгорь Еремёнко;
  8. Александра ПрокопецАлександр Васькович;
  9. Ирина Хавронина—Девид Нарижный.

Контрольные прокаты. Спортивные пары

  1. Карина АкоповаНикита Рахманин;
  2. Наталья ХабибуллинаИлья Княжук;
  3. Дарья БояринцеваРоман Плешков;
  4. Таисия СобининаДенис Ходыкин;
  5. Алёна КосторнаяГеоргий Куница;
  6. Анастасия МишинаАлександр Галлямов;
  7. Александра БойковаДмитрий Козловский;
  8. Ясмина КадыроваВалерий Колесов;
  9. Елизавета ОсокинаАртём Грицаенко.

источник: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
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