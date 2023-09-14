Определились стартовые номера фигуристов сборной России на контрольных прокатах

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила стартовые номера фигуристов сборной России на контрольных прокатах. Эти выступления пройдут 16 и 17 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.
Контрольные прокаты. Одиночное женское катание
- Анастасия Зинина;
- Софья Муравьёва;
- Майя Хромых;
- Камила Валиева;
- Аделия Петросян;
- Софья Акатьева;
- Алина Горбачёва;
- Елизавета Туктамышева;
- Вероника Жилина;
- Ксения Синицына.
Контрольные прокаты. Одиночное мужское катание
- Петр Гуменник;
- Марк Кондратюк;
- Макар Игнатов;
- Александр Самарин;
- Григорий Федоров;
- Глеб Лутфуллин;
- Артем Ковалёв;
- Андрей Мозалёв;
- Матвей Ветлугин;
- Илья Яблоков;
- Евгений Семененко;
- Дмитрий Алиев.
Контрольные прокаты. Танцевальные дуэты
- Елизавета Худайбердиева—Егор Базин;
- Софья Леонтьева—Даниил Горелкин;
- Екатерина Миронова—Евгений Устенко;
- Елизавета Шанаева—Павел Дрозд;
- Александра Степанова—Иван Букин;
- Софья Шевченко—Андрей Ежлов;
- Аннабель Морозов—Игорь Еремёнко;
- Александра Прокопец—Александр Васькович;
- Ирина Хавронина—Девид Нарижный.
Контрольные прокаты. Спортивные пары
- Карина Акопова—Никита Рахманин;
- Наталья Хабибуллина—Илья Княжук;
- Дарья Бояринцева—Роман Плешков;
- Таисия Собинина—Денис Ходыкин;
- Алёна Косторная—Георгий Куница;
- Анастасия Мишина—Александр Галлямов;
- Александра Бойкова—Дмитрий Козловский;
- Ясмина Кадырова—Валерий Колесов;
- Елизавета Осокина—Артём Грицаенко.