ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Татьяна Тарасова: Не надо думать, куда сбежал Милохин. Он ужасно поступил с Медведевой

Вместе с фигуристкой он участвовал в ледовом шоу.
14 сентября 2023 14:00
автор: Александр Поволоцкий

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о блогере Даниле Милохине.

Ранее в СМИ появилась информация, что он уехал из России в Дубай.

«Да ктo его выгонял? Кому он нужен? Ктo этот человек для России, чтобы обсуждать его отъезд? Он раздолбай невoспитанный! Я его знаю толькo по совместным прокатам с Мeдведевой. Милохин поступил с ней ужаcно, как не поступают наcтоящие мужчины. Не cтоит тратить внимание на то, кудa он опять сбежал», — цитирует Тарасову Sport24.

Напомним, что в прошлом году Милохин принимал участие в шоу «Ледниковый период» в паре с Евгенией Медведевой. Тогда блогер тоже без предупреждения покинул страну и обосновался в ОАЭ.

источник: Sport24.ru
Определились стартовые номера фигуристов сборной России на контрольных прокатах
Грядёт первый важный старт нового сезона у фигуристов.
14.09.2023 13:18
Фигурное катание
автор: Виталий Стопин
Тарасова поддержала слова Путина об участии российских спортсменов в ОИ-2024
Тарасова поддержала слова Путина об участии российских спортсменов в ОИ-2024
Ранее президент РФ заявил, что атлеты должны сами принять решение.
12.09.2023 14:52
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Тренер Горбачёвой: считаю себя виноватой в её импульсивном поступке
Тренер Горбачёвой: считаю себя виноватой в её импульсивном поступке
Спортсменка сбежала из дома и была найдена лишь на следующий день.
12.09.2023 13:00
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Татьяна Тарасова: Даня Милохин должен идти в армию и отслужить по закону!
Тиктокер вернулся в Россию и попал под шквал критики.
11.09.2023 20:52
Фигурное катание
автор: Тимур Пацюк
Алина Загитова рассказала о письме, которое мотивирует её продолжать карьеру 
Содержание записки она отказалась раскрывать. 
10.09.2023 22:15
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Анна Щербакова рассказала, кого может считать своими наставниками 
По мнению спортсменки, в каждой сфере есть человек, который направляет и учит остальных.
09.09.2023 22:12
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Бывшая российская фигуристка Губанова выиграла турнир Lombardia Trophy
С 2021 года спортсменка представляет на соревнованиях Грузию.
09.09.2023 21:32
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
«Это не связано с фигурным катанием». Тренер Горбачёвой - об исчезновении спортсменки
Спортсменка сбежала из дома.
08.09.2023 16:11
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Роман Костомаров принял участие в съёмках документального сериала
Фигурист сыграл самого себя.
08.09.2023 15:49
Фигурное катание
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.