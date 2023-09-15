Горбачёва эмоционально высказалась об участии в контрольных прокатах сборной России

Российская фигуристка Алина Горбачёва рассказала о своих эмоциях перед началом контрольных прокатов сборной России. Контрольные прокаты национальной команды состоятся 16 и 17 сентября на арене «Мегаспорт» в Москве.

«Мой новый сезон начинается в Новогорске с контрольных прокатов взрослой сборной России. Испытываю новые эмоции, новые впечатления. Счастлива находиться здесь! Спасибо всем, кто меня поддерживает», – написала Горбачёва в своём телеграм-канале.

В минувшем сезоне Алина Горбачёва стала чемпионкой России среди юниорок. 29 августа стало известно об обращении мамы Алины в правоохранительные органы — фигуристка не вернулась домой с тренировки. Вечером того же прокуратура Москвы сообщила, что сумела установить местонахождение 16-летней фигуристки. Горбачёву нашли в кинотеатре одного из торговых центров.