Ирина Роднина: С каждым годом ценность Олимпиады снижается

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила о снижении ценности Олимпийских игр.

«Олимпийские игры — главное событие в спорте. Однако сегодня мы видим, что с каждым годом их ценность снижается. Олимпийское движение испытывает кризис, а его предводители явно идут вразрез с Хартией, отбирая спортсменов по национальному признаку», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допустить россиян и белорусов на международные соревнования в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий. Это не касается командных видов спорта, а также спортсменов, имеющих отношение с силовыми структурам (армия, нацгвардия, полиция) и атлетов, открыто поддержавших СВО.

Ближайшая Олимпиада пройдёт летом 2024 года в Париже (Франция). Она состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года.