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Тарасова назвала дикостью отношение Литвы к фигуристке Маргарите Дробязко

Спортсменку могут лишить литовского гражданства.
15 сентября 2023 13:30
автор: Виталий Овсянников

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала дикостью позицию правительства Литвы, которое не предоставило фигуристке Маргарите Дробязко возможность работать в своей стране, однако хочет лишить её гражданства за работу в России.

В августе 2022 года президент Литвы Гитанас Науседа принял решение лишить Дробязко всех государственных наград, в том числе рыцарского креста ордена Гедиминаса, за участие в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи.

Вчера, 14 сентября, 51-летняя фигуристка, получившая гражданство Литвы в 1993 году, заявила, что не пойдет на предательство России ради сохранения литовского паспорта.

«Я солидарна с Маргаритой, они с Повиласом замечательные спортсмены, всегда выступавшие за Литву. Ни разу не слышала о том, чтобы человек, живущий в одной стране, не мог работать в другой. Такого нигде в мире нет, это дикость какая-то. Если я живу в России, то я спокойно могу тренировать в США. И потом приехать обратно в Россию, что я, например, и сделала. Почему же Маргарита не может работать в России? Если в Литве не развивается фигурное катание, то что же теперь ей и Повиласу потерять свою квалификацию и вообще не работать?», – заявила Татьяна Тарасова в интервью РИА Новости.

источник: «РИА Новости»
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