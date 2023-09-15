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Александр Энберт прокомментировал решение не проводить новый сезон «Ледникового периода»

В 2018 году он выиграл серебро Олимпиады.
15 сентября 2023 14:21
автор: Виталий Овсянников

Российский фигурист Александр Энберт высказался о решении не проводить новый сезон популярного шоу «Ледниковый период».

«Действительно, это было очень яркое шоу. Каждый раз съёмки у нас начинались где-то в середине сентября, поэтому осень всегда проходила очень ярко и интересно. Но в этом году проекта не будет. Может, это и хорошо: наберёмся вдохновения, идей, сил. И зрители соскучатся», — заявил Энберт в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, 34-летний фигурист участвовал в шоу с 2020 года. Он стал победителем проекта в паре с актрисой Ольгой Кузьминой. Также Александр Энберт является серебряным призёром Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.

источник: Чемпионат.com
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