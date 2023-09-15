Юрист оценила шансы Камилы Валиевой выиграть дело в CAS

Известный спортивный юрист Анна Анцелиович поделилась мнением о шансах российской фигуристки Камилы Валиевой выиграть дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) или добиться приемлемого для неё результата. В комментарии она выразила мнение, что есть вероятность признания незначительной вины спортсменки.

«Из пресс-релиза CAS можно заметить, что сторона Камилы Валиевой выдвинула встречные требования, в том числе заявила, что у CAS нет компетенции расследовать это дело. Я пока не знаю, на чём базируется данное утверждение, но маловероятно, что CAS признает отсутствие у себя компетенции. Также сторона российской фигуристки заявила, что нарушение не имело места, а если оно и было, то в этом отсутствовала вина или халатность Камилы.

Кстати, Международный союз конькобежцев. (ISU) потребовал признать непреднамеренный приём запрещенного вещества и наказать Вилеву двумя годами дисквалификации. Но ввиду особого статуса Камилы, как только признают непреднамеренные приём, незначительную вину или халатность, то у неё появляется достаточно широкая «вилка» — от выговора до двух лет дисквалификации. На мой взгляд, незначительная вина будет признана — соответственно, вердикт будет в рамках этой «вилки», — приводит слова Анцелиович «Газета.Ru».

Камила Валиева на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) завоевала золотую медаль в командных соревнованиях фигуристов. Позже стало известно, что в допинг-пробе 15-летней россиянки от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещённый препарат — триметазидин. Но из-за того, что результаты анализа пришли слишком поздно, спортсменку не смогли отстранить от участия в ОИ-2022.