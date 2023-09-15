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Президент Литвы Науседа подписал указ о лишении гражданства Маргариты Дробязко

Спортсменка получила литовский паспорт в 1993 году.
Президент Литвы Науседа подписал указ о лишении гражданства Маргариты Дробязко
15 сентября 2023 17:20
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Сегодня, 15 сентября, президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ, согласно которому фигуристка Маргарита Дробязко лишается литовского гражданства.

«Президент в пятницу подписал соответствующий указ», – приводит заявление советника президента Ридаса Ясюлёниса агентство BNS.

Ранее появилась информация, что по словам главы Сейма Литвы Виктории Чмилите‑Нильсен, процесс лишения гражданства Маргариты практически стартовал. Причиной принятого решения стало выступление спортсменки в России в рамках программы Татьяны Навки. Также по этой причине она лишилась государственных наград Латвии.

Дробязко является уроженкой Москвы. 51-летняя фигуристка получила гражданство Литвы в 1993 году. В 2000-м за заслуги перед Литвой Дробязко вместе с партнером Повиласом Ванагасом были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса.

источник: «Советский спорт»
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