Тарасова назвала уродством и хамством решение властей Литвы лишить Дробязко гражданства

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение властей Литвы лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Сегодня, 15 сентября, президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о лишении Дробязко литовского гражданства.

«Идиоты не перевелись... Кто хочет жить в такой стране, где лишают гражданства просто ни за что? Маргариту уважают во всем мире, и только Литва не уважает её. Это издевательство над сильным и хорошим человеком. Дробязко всю жизнь зарабатывала медали для страны, а Литва ничего не сделала для того, чтобы она с Повиласом Ванагасом занимала призовые места на чемпионатах Европы и мира. Всё своим трудом было завоевано.

Я не могу в это всё поверить… Не могу понять такую глупость, в такое хамство. Это настоящее хамство и уродство», — заявила Тарасова «Матч ТВ».

Маргарита Дробязко родилась в Москве, однако с 1992 года выступала за Литву. Она в дуэте с мужем — Повиласом Ванагасом — является призером ЧМ-2000 в танцах на льду, двукратным призером чемпионатов Европы, а также тринадцатикратной чемпионкой Литвы. В настоящий момент пара проживает в России.