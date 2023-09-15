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Тарасова назвала уродством и хамством решение властей Литвы лишить Дробязко гражданства

Фигуристка попала в немилость из-за работы в России.
15 сентября 2023 17:36
автор: Виталий Стопин

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение властей Литвы лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Сегодня, 15 сентября, президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о лишении Дробязко литовского гражданства.

«Идиоты не перевелись... Кто хочет жить в такой стране, где лишают гражданства просто ни за что? Маргариту уважают во всем мире, и только Литва не уважает её. Это издевательство над сильным и хорошим человеком. Дробязко всю жизнь зарабатывала медали для страны, а Литва ничего не сделала для того, чтобы она с Повиласом Ванагасом занимала призовые места на чемпионатах Европы и мира. Всё своим трудом было завоевано.

Я не могу в это всё поверить… Не могу понять такую глупость, в такое хамство. Это настоящее хамство и уродство», — заявила Тарасова «Матч ТВ».

Маргарита Дробязко родилась в Москве, однако с 1992 года выступала за Литву. Она в дуэте с мужем — Повиласом Ванагасом — является призером ЧМ-2000 в танцах на льду, двукратным призером чемпионатов Европы, а также тринадцатикратной чемпионкой Литвы. В настоящий момент пара проживает в России.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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