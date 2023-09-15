ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Бестемьянова надеется, что CAS вынесет справедливое решение по делу Валиевой

Спортсменка хочет вернуть свои медали.
15 сентября 2023 17:56
автор: Александр Кожевников

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на информацию о требовании фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) о восстановлении золотой медали чемпионата России-2021.

«Наверное у нее есть люди, которые советуют ей. Мне кажется, это принципиально. Либо все отдается, либо ничего. Надеюсь, что CAS вынесет справедливое решение», - приводит слова Бестемьяновой «Спорт-Экспресс».

Камила Валиева на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) завоевала золотую медаль в командных соревнованиях фигуристов. Позже стало известно, что в допинг-пробе 15-летней россиянки от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещённый препарат — триметазидин. Но из-за того, что результаты анализа пришли слишком поздно, спортсменку не смогли отстранить от участия в ОИ-2022.

Ранее стало известно, что судьями в деле выступят юрист Джеффри Мишкин из США и профессор Матье Мезоннев (Франция).

источник: «Спорт-Экспресс»
Тарасова назвала уродством и хамством решение властей Литвы лишить Дробязко гражданства
Фигуристка попала в немилость из-за работы в России.
15.09.2023 17:36
Фигурное катание
автор: Виталий Стопин
Президент Литвы Науседа подписал указ о лишении гражданства Маргариты Дробязко
Президент Литвы Науседа подписал указ о лишении гражданства Маргариты Дробязко
Спортсменка получила литовский паспорт в 1993 году.
15.09.2023 17:20
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Юрист оценила шансы Камилы Валиевой выиграть дело в CAS
Российская фигуристка подала встречный иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
15.09.2023 16:11
Фигурное катание
автор: Виталий Стопин
Тарасова — о судьях по делу Валиевой: американец, немец, хоть папуас — не имеет значения
Заслуженный тренер СССР отметила, что в США тоже бывают хорошие люди.
15.09.2023 15:09
Фигурное катание
автор: Никита Плохих
Александр Энберт прокомментировал решение не проводить новый сезон «Ледникового периода»
В 2018 году он выиграл серебро Олимпиады.
15.09.2023 14:21
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Журова оценила состав судей на дело Валиевой
В скором времени пройдет слушание.
15.09.2023 13:44
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Тарасова назвала дикостью отношение Литвы к фигуристке Маргарите Дробязко
Спортсменку могут лишить литовского гражданства.
15.09.2023 13:30
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Валиева настаивает на своей невиновности и просит не аннулировать результаты
WADA и ISU требуют 4 года дисквалификации.
15.09.2023 12:58
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Камила Валиева в конце сентября по видеосвязи выступит на заседании CAS по делу о допинге 
Камила Валиева в конце сентября по видеосвязи выступит на заседании CAS по делу о допинге 
Расследование началось в связи с обнаруженным положительным допинг-тестом россиянки после Олимпиады-2022. 
15.09.2023 12:51
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.