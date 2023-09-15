Бестемьянова надеется, что CAS вынесет справедливое решение по делу Валиевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на информацию о требовании фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) о восстановлении золотой медали чемпионата России-2021.

«Наверное у нее есть люди, которые советуют ей. Мне кажется, это принципиально. Либо все отдается, либо ничего. Надеюсь, что CAS вынесет справедливое решение», - приводит слова Бестемьяновой «Спорт-Экспресс».

Камила Валиева на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) завоевала золотую медаль в командных соревнованиях фигуристов. Позже стало известно, что в допинг-пробе 15-летней россиянки от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещённый препарат — триметазидин. Но из-за того, что результаты анализа пришли слишком поздно, спортсменку не смогли отстранить от участия в ОИ-2022.

Ранее стало известно, что судьями в деле выступят юрист Джеффри Мишкин из США и профессор Матье Мезоннев (Франция).