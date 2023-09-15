«Делается всё, чтобы дискредитировать Валиеву». Хореограф Тутберидзе - о деле Валиевой

Хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков заявил о неоптимистичном настрое в деле Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Я думаю, что будут делать все, чтобы наказать. У меня почему-то неоптимистичное предчувствие, потому что делалось и делается все, чтобы дискредитировать Россию, российских спортсменов, а в данном случае – Камилу Валиеву.

Должны быть люди и с нашей стороны, и с их. А так получается нечестная игра, в одни ворота. Но я нисколько не удивлен», – приводит слова Железнякова Metaratings.

Камила Валиева на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) завоевала золотую медаль в командных соревнованиях фигуристов. Позже стало известно, что в допинг-пробе 15-летней россиянки от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещённый препарат — триметазидин. Но из-за того, что результаты анализа пришли слишком поздно, спортсменку не смогли отстранить от участия в ОИ-2022.

Ранее стало известно, что судьями в деле выступят юрист Джеффри Мишкин из США и профессор Матье Мезоннев (Франция).