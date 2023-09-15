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В Госдуме РФ пообещали не давать в обиду лишенную гражданства Литвы фигуристку Дробязко

Ранее президент страны из Прибалтики подписал указ о лишении спортсменки литовского гражданства. 
15 сентября 2023 18:49
автор: Глеб Шевяков

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на новость о том, что президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении гражданства страны фигуристки Маргариты Дробязко.

«Она никогда не предаст свою родину, а Россия для нее — Родина. Мы ей благодарны и никогда не дадим ее в обиду. Для нее сейчас сложный период, мы должны протянуть ей руку помощи. Они политиканы и клеветники, это целиком решение политиков Литвы, а не страны. Вместо того, чтобы гордиться и прославлять, они делают подобные шаги», – приводит слова Свищева ТАСС.

Ранее Дробязко лишилась государственных наград Латвии из-за своего выступления в программе Татьяны Навки. По этой же причине у атлетки отобрали литовский паспорт.

Дробязко является уроженкой Москвы. 51-летняя фигуристка получила гражданство Литвы в 1993 году. В 2000-м за заслуги перед Литвой Дробязко вместе с партнером Повиласом Ванагасом были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса.

источник: ТАСС
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