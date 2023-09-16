Индийский фигурист получил 0 баллов за технику на юниорском Гран-при

Подошла к концу короткая программа юниорского Гран-при по фигурному катанию.

Индийский фигурист Симар Баджадж, выступивший в мужском одиночном катании, получил 0 баллов за технику. 16-летнему спортсмену не удалось набрать ни одного очка, так как он провалил все элементы короткой программы.

В итоге юный фигурист заработал очки за композицию, представление и мастерство катания. В сумме Баджаджу удалось набрать только 5,51 балла. Такой слабый результат позволил ему занять лишь последнее место.

Отметим, что соревнования проходят в Японии.