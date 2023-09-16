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Индийский фигурист получил 0 баллов за технику на юниорском Гран-при

Спортсмен не смог набрать очки ни за один элемент программы.
16 сентября 2023 13:17
автор: Виталий Овсянников

Подошла к концу короткая программа юниорского Гран-при по фигурному катанию.

Индийский фигурист Симар Баджадж, выступивший в мужском одиночном катании, получил 0 баллов за технику. 16-летнему спортсмену не удалось набрать ни одного очка, так как он провалил все элементы короткой программы.

В итоге юный фигурист заработал очки за композицию, представление и мастерство катания. В сумме Баджаджу удалось набрать только 5,51 балла. Такой слабый результат позволил ему занять лишь последнее место.

Отметим, что соревнования проходят в Японии.

источник: «Советский спорт»
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