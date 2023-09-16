Фигуристка Хромых рассказала о своей цели на предстоящий сезон 

Российская фигуристка Майя Хромых определила свою цель на ближайший сезон.

Ранее 17-летняя атлетка выступила с короткой программой на контрольных прокатах национальной команды России.

«Было очень волнительно, долго не выступала. Пока не понимаю, что происходит. Думаю, это один из важнейших дней в моей жизни. Неделю назад мне было очень страшно, я сказала себе, что много работала и готова к этому. Моя цель на сезон – доехать до соревнований, ха-ха», – приводит слова Хромых Sport24.ru.

За свою карьеру Хромых становилась победительницей турнира серии «Челленджер» Warsaw Cup в 2021 году. Она является серебряным призёром этапа Гран-при Gran Premio d'Italia (2021) и обладательницей бронзовой медали этапа Гран-при Rostelecom Cup (2021).