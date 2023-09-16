ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Фигуристка Хромых рассказала о своей цели на предстоящий сезон 

Спортсменка приняла участие в контрольных прокатах сборной России.
16 сентября 2023 16:11
автор: Глеб Шевяков

Российская фигуристка Майя Хромых определила свою цель на ближайший сезон.

Ранее 17-летняя атлетка выступила с короткой программой на контрольных прокатах национальной команды России.

«Было очень волнительно, долго не выступала. Пока не понимаю, что происходит. Думаю, это один из важнейших дней в моей жизни. Неделю назад мне было очень страшно, я сказала себе, что много работала и готова к этому. Моя цель на сезон – доехать до соревнований, ха-ха», – приводит слова Хромых Sport24.ru.

За свою карьеру Хромых становилась победительницей турнира серии «Челленджер» Warsaw Cup в 2021 году. Она является серебряным призёром этапа Гран-при Gran Premio d'Italia (2021) и обладательницей бронзовой медали этапа Гран-при Rostelecom Cup (2021).

источник: Sport24.ru
Фигуристка Туктамышева призналась, что ищет мотивацию продолжать выступать на льду
Ранее атлетка приняла участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.
16.09.2023 16:50
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
«Мне сказали, у меня разрыв сетчатки глаза». Валиева – о своем опасном диагнозе
Данный анатомический дефект может привести к слепоте.
16.09.2023 16:22
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Тарасова рассказала о разрыве в отношениях Трусовой и Кондратюка
Сами фигуристы публично не заявляли о расставании.
16.09.2023 13:36
Фигурное катание
автор: Никита Плохих
Индийский фигурист получил 0 баллов за технику на юниорском Гран-при
Спортсмен не смог набрать очки ни за один элемент программы.
16.09.2023 13:17
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Дробязко и Ванагаса не пустят на чемпионат Европы по фигурному катанию в Каунасе
Дробязко и Ванагаса не пустят на чемпионат Европы по фигурному катанию в Каунасе
Спортсменка получила гражданство Литвы в 1993 году.
16.09.2023 09:57
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
В Госдуме РФ пообещали не давать в обиду лишенную гражданства Литвы фигуристку Дробязко
Ранее президент страны из Прибалтики подписал указ о лишении спортсменки литовского гражданства. 
15.09.2023 18:49
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
«Делается всё, чтобы дискредитировать Валиеву». Хореограф Тутберидзе - о деле Валиевой
Камилу ждут слушания в CAS.
15.09.2023 18:31
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Бестемьянова надеется, что CAS вынесет справедливое решение по делу Валиевой
Спортсменка хочет вернуть свои медали.
15.09.2023 17:56
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Тарасова назвала уродством и хамством решение властей Литвы лишить Дробязко гражданства
Фигуристка попала в немилость из-за работы в России.
15.09.2023 17:36
Фигурное катание
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.