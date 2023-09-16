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«Мне сказали, у меня разрыв сетчатки глаза». Валиева – о своем опасном диагнозе

Данный анатомический дефект может привести к слепоте.
16 сентября 2023 16:22
автор: Виталий Овсянников

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева рассказала о своем опасном диагнозе после контрольного проката сборной России в Москве.

«16 августа мне на плановой диспансеризации сказали, что у меня разрыв сетчатки глаза. Мне сделали две лазерных коагуляции, и 2-3 недели я каталась вот так, аккуратно. Вышла на лед я 6 сентября, поэтому снизила нагрузки. По этой же причине и каскад такой, и все остальное», — цитирует Валиеву издание Sport24.

Отметим, что данный анатомический дефект может привести к слепоте.

источник: Sport24.ru
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