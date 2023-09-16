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Фигуристка Туктамышева призналась, что ищет мотивацию продолжать выступать на льду

Ранее атлетка приняла участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.
16 сентября 2023 16:50
автор: Глеб Шевяков

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что в данный момент находится в поисках мотивации, чтобы продолжать профессиональную карьеру.

Сегодня, 16 сентября, 26-летняя спортсменка выступила с короткой программой на контрольных прокатах сборной России.

«Я все еще в поисках мотивации. Не могу сказать, из-за чего она пропала. Но я рада быть здесь, рада, что показала программу хорошо. Выступления еще вызывают у меня драйв. Конечно, я соскучилась по международным стартам. Есть ли сомнения по поводу участия в сезоне? Посмотрим, пока не знаю. Не хочу вас обманывать», — приводит слова Туктамышевой Sport24.ru.

В 2015 году Туктамышева завоевала золотые медали на чемпионатах мира и Европы. Она становилась чемпионкой России в 2019 году и победительницей финала Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2014/2015.

источник: Sport24.ru
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