Фигуристка Туктамышева призналась, что ищет мотивацию продолжать выступать на льду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что в данный момент находится в поисках мотивации, чтобы продолжать профессиональную карьеру.

Сегодня, 16 сентября, 26-летняя спортсменка выступила с короткой программой на контрольных прокатах сборной России.

«Я все еще в поисках мотивации. Не могу сказать, из-за чего она пропала. Но я рада быть здесь, рада, что показала программу хорошо. Выступления еще вызывают у меня драйв. Конечно, я соскучилась по международным стартам. Есть ли сомнения по поводу участия в сезоне? Посмотрим, пока не знаю. Не хочу вас обманывать», — приводит слова Туктамышевой Sport24.ru.

В 2015 году Туктамышева завоевала золотые медали на чемпионатах мира и Европы. Она становилась чемпионкой России в 2019 году и победительницей финала Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2014/2015.