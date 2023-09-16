Алина Горбачёва сообщила, что оставила свой побег в прошлом 

Российская фигуристка Алина Горбачёва призналась, что оставила своё исчезновение в прошлом и не хочет это обсуждать.

«Всё, что произошло со мной, в прошлом. Не хочу говорить про это. Давайте про настоящее. К повышенному вниманию я подготовилась, переживать не буду»,– приводит слова Горбачёвой «Чемпионат».

28 августа 16-летняя атлетка пропала после проведённой тренировки в Москве и длительное время не выходила на связь, из-за чего были организованы поиски фигуристки. Спустя день она была обнаружена в местном кинотеатре.