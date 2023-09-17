«Никакие протезы не заменят мне руки и ноги». Костомаров - о жизни после ампутации конечностей

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что ему смотреть свои архивные фото и видео.

Напомним, в январе 46-летний спортсмен оказался в реанимации. Врачи диагностировали Костомарову пневмонию. В результате осложнений и некроза тканей ему провели несколько операций по ампутации частей кистей и стоп, а в дальнейшем он перенёс протезирование.

«Мне тяжeло видеть себя на кoньках, смотреть фото или видeо. Слезы на глаза наворачиваются. Ног нет - еще ладно, можно спрaвиться. Самое ужасное, что нeт рук... Все твои движения, весь быт был построeн на этом», - заявил Костомаров в эфире шоу «Секрет на миллион».

Отметим, что в общей сложности Роман провёл в больнице 175 дней. В августе в Сочи проходило шоу Ильи Авербуха под названием «Письма любви». Костомаров неожиданно появился на одном из выступлений.