«Валиевой надо похудеть». Яна Рудковская — о форме олимпийской чемпионки

Яна Рудковская, музыкальный продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, заявила, что у олимпийской чемпионки Пекина-2022 Камилы Валиевой есть лишний вес. Накануне, 16 сентября, 17-летняя фигуристка выступила с новой короткой программой на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Как мне кажется, Камиле просто надо похудеть. Хочется видеть ту Валиеву, которая была раньше. У неё Очевидная прибавка в весе, а я знаю, что девочки не любят об этом говорить, ведь им сложно, но нужно держать вес. А суд — что ни желай от него, от нас ничего сейчас не зависит.

Есть лицо, бренд — Камила Валиева. Хочется, чтобы он держался как можно дольше. Всё невозможное возможно. Хотя мы говорили с Еленой Радионовой и сошлись во мнении, что Камила стала очень сексуальной. Для жизни сегодняшняя форма Камилы прекрасна. А вот для спорта эстетика и формы должны быть другими», — приводит слова Рудковской «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2021/2022 Камила Валиева стала чемпионкой Европы и России по фигурному катанию в соревнованиях женщин-одиночниц. На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) юная россиянка завоевала золотую медаль в командных соревнованиях, после чего угодила в допинг-скандал. С этими событиям была связана произвольная программа Камилы в прошлом сезоне.