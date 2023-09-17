«Мы близки к хорошему исходу». Рудковская — о возвращении россиян на международные старты

Известный продюсер, а по совместительству совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась об итогах первого дня контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

«Меня искренне удивил тот факт, что сегодня было очень мало людей, по сравнению с 2022-м и тем более позапрошлым годом, когда Александра Трусова прыгнула пять четверных. Чувствуется, что нет международных стартов, есть спад, людям скучно. Уровень и атмосфера в этот раз были не те, которые хотелось видеть, их нельзя сравнивать с предыдущими годами. Это видно и по нашим шоу — люди хотят, чтобы перед ними выступали новые чемпионы мира и Европы. А у спортсменов мотивация пропадает. Но прокаты — это пролог, все главное будет дальше, в сезоне.

Федерация фигурного катания на коньках России много делает — чемпионат России по прыжкам тот же. Надо только попросить, чтобы Первый канал не менял правила по ходу соревнований. Вообще столько, сколько делают в России для развития фигурного катания, нигде больше не делают. Вы мне уж поверьте.

Думаю, ФФККР, Министерство спорта и Олимпийский комитет России приложат максимум усилий для возвращения наших спортсменов на международную арену, потому что кататься внутри России — конечно, большой мотивации нет. Но президент страны уже сказал, что ребята должны ехать под нейтральным флагом. Что-то мне подсказывает, что мы сейчас близки к хорошему исходу», — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой на фоне рекомендаций МОК. Причиной такого решения стала специальная военная операция Вооружённых сил РФ на территории Украины.