Дизайнер рассказала о секрете нового платья Елизаветы Туктамышевой для короткой программы

Известный дизайнер костюмов фигуристов Гала Филатова рассказала, в чём заключается смысл слов на платье Елизаветы Туктамышевой, которое она одела в новой короткой программе. Филатова уже несколько лет шьёт костюмы для чемпионки мира и Европы.

«На платье Елизаветы изображён текст песни. Это записки её персонажа, адресованные возлюбленному, который «уже на небе». Очень трагическая история! Текст песни незатейливый, но пробирает», — приводит слова Филатовой «Матч ТВ».

В субботу на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте» Елизавета Туктамышева открыла свой 17‑й спортивный сезон. Она представила новую короткую программу под песню «Небо я» группы sounduk. В воскресенье фигуристки на контрольных прокатах покажут произвольные программы.