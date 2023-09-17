ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Дизайнер рассказала о секрете нового платья Елизаветы Туктамышевой для короткой программы

Лиза предстала в новом потрясающем образе.
17 сентября 2023 10:27
автор: Виталий Стопин

Известный дизайнер костюмов фигуристов Гала Филатова рассказала, в чём заключается смысл слов на платье Елизаветы Туктамышевой, которое она одела в новой короткой программе. Филатова уже несколько лет шьёт костюмы для чемпионки мира и Европы.

«На платье Елизаветы изображён текст песни. Это записки её персонажа, адресованные возлюбленному, который «уже на небе». Очень трагическая история! Текст песни незатейливый, но пробирает», — приводит слова Филатовой «Матч ТВ».

В субботу на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте» Елизавета Туктамышева открыла свой 17‑й спортивный сезон. Она представила новую короткую программу под песню «Небо я» группы sounduk. В воскресенье фигуристки на контрольных прокатах покажут произвольные программы.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Мама Гуменника заявила, что сын отказался от композиции Rammstein из-за сексуального скандала
Российский фигурист изменил музыку в своей короткой программе.
17.09.2023 10:48
Фигурное катание
автор: Виталий Стопин
«Мы близки к хорошему исходу». Рудковская — о возвращении россиян на международные старты
Хотелось бы в это верить.
17.09.2023 09:14
Фигурное катание
автор: Виталий Стопин
«Валиевой надо похудеть». Яна Рудковская — о форме олимпийской чемпионки
«Валиевой надо похудеть». Яна Рудковская — о форме олимпийской чемпионки
Камила накануне выступила на контрольных прокатах сборной России.
17.09.2023 08:34
Фигурное катание
автор: Виталий Стопин
«Никакие протезы не заменят мне руки и ноги». Костомаров - о жизни после ампутации конечностей
В начале июля спортсмена выписали из больницы в Коммунарке.
17.09.2023 08:29
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Алина Горбачёва сообщила, что оставила свой побег в прошлом 
28 сентября спортсменка пропала после тренировки и не выходила на связь на протяжении суток. 
16.09.2023 17:39
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Фигуристка Туктамышева призналась, что ищет мотивацию продолжать выступать на льду
Ранее атлетка приняла участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.
16.09.2023 16:50
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
«Мне сказали, у меня разрыв сетчатки глаза». Валиева – о своем опасном диагнозе
Данный анатомический дефект может привести к слепоте.
16.09.2023 16:22
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Фигуристка Хромых рассказала о своей цели на предстоящий сезон 
Спортсменка приняла участие в контрольных прокатах сборной России.
16.09.2023 16:11
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Тарасова рассказала о разрыве в отношениях Трусовой и Кондратюка
Сами фигуристы публично не заявляли о расставании.
16.09.2023 13:36
Фигурное катание
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.