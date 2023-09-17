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Мама Гуменника заявила, что сын отказался от композиции Rammstein из-за сексуального скандала

Российский фигурист изменил музыку в своей короткой программе.
17 сентября 2023 10:48
автор: Виталий Стопин

Елена Гуменник, мама победителя финала Гран-при России и серебряного призёра чемпионата России по фигурному катанию Петра Гуменника, заявила, что её сыну пришлось убрать из короткой программы композицию немецкой группы Rammstein на песню Sonne из-за обвинений лидера коллектива Тиля Линдеманна в изнасиловании.

«Петя и вся его команда не смешивает творчество и личность композитора или поэта. Так ведь можно далеко зайти... Кто-то пил, кто-то крепостных женил насильно, кто-то злоупотреблял игрой в карты. Я думаю, что многие люди солидарны с нами.

Но музыку на короткую программу нам всё-таки пришлось поменять, чтобы не вызывать ненужных эмоций у людей, которые не поддерживают это мнение, не могут отделить личность создателя и созданный им продукт. Так что теперь, думая над новой программой, мы, прежде всего, будем внимательно изучать биографии исполнителей. Хотя при очень кропотливом исследовании, боюсь, подходящий круг сильно сузится. Но шутки в сторону, важно уважать чувства других, даже если они нам кажутся непонятными», — цитирует Елену Гуменник «Матч ТВ».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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