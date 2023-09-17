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Тарасова раскритиковала Рудковскую за её слова о Валиевой

Ранее Яна высказалась о физической форме чемпионки.
17 сентября 2023 11:54
автор: Александр Кожевников

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила недовольство словами музыкального продюсера Яна Рудковской об изменениях в форме олимпийской чемпионки Камилы Валиевой.

«Рудковская какое отношение имеет к этому? Это вообще не ее дело! Не хочу говорить о Яне. Камила выросла, поэтому у нее другие формы. Это нормально. Валиева хорошо катается. У нее отличная программа. О чем тут говорить?» - приводит слова Тарасовой Sport24.

В сезоне-2021/2022 Камила Валиева стала чемпионкой Европы и России по фигурному катанию в соревнованиях женщин-одиночниц. На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) юная россиянка завоевала золотую медаль в командных соревнованиях, после чего угодила в допинг-скандал. С этими событиям была связана произвольная программа Камилы в прошлом сезоне.

источник: Sport24.ru
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