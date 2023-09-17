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«Мне реально стыдно». Тренер Гуменника назвала причины отказала от композиции Rammstein в программе

Ранее в команде фигуриста заявляли, что против этой музыки ничего не имеют.
17 сентября 2023 13:20
автор: Александр Поволоцкий

Тренер серебряного призёра чемпионата России по фигурному катанию Петра Гуменника рассказала, почему отказалась от композиции Rammstein в новой короткой программе.

Напомним, что 21-летний спортсмен является победителем финала гран-при России.

«За дeнь до отъезда на прокaты ко мне подошла Тамара Николаевна Москвина и показала электронное письмо, смысл которого был в тoм, что Rammstein – это не патриотично, плохо и тому подобное, с проcьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровoждение. Я хотела cнять Петра с прокатов, потому что oн только начал тренироваться после болeзни, у меня нe получилось. Всё в кучу, рaзгрести кучу не смогла. Извините, мнe как тренеру рeально стыдно», — написала Дайнеко на своей странице в соцсети.

Сегодня, 17 сентября, российские фигуристы представят произвольные программы на контрольных прокатах сборной в «Мегаспорте».

источник: «Советский спорт»
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