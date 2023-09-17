Тренер пары Кагановская/Ангелопол: у них был конфликт со своей головой

Серебряный призёр Олимпиады и тренер танцоров Анжелика Крылова высказалась о влиянии распада пары Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол на будущее пары Аннабель Морозов/Игорь Еременко.

«Приезд Аннабель и Игоря никак не повлиял на Василису и Валерия. Они приехали недавно, мнение, что их приезд забрал моё время — неправда. У них был свой конфликт, конфликт со своей собственной головой. Мы пытались его долго разрулить, но это ни к чему не привело, к сожалению. Жаль, что я не могу показать свою работу. Понимаю, откуда складывается такое мнение.

Про новую пару Кагановская/Некрасов ничего не могу сказать, я же здесь, на прокатах. Они скатываются, неизвестно, состоится или нет эта пара. Идут пробы», — приводит слова Крыловой «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Кагановская и Ангелопол стали победителями финала Гран‑при России. Они выступали в дуэте в танцах на льду с 2018 года.

Ранее бывшая партнёрша Ангелопола объяснила, что спортсмены прекратили совместную карьеру из-за того, что атлет предложил ей подписать контракт, согласно которому она обязана была бы его материально содержать. Позже мать Ангелопола сообщила, что инициатором данного соглашения выступила тренер фигуристов Анжелика Крылова.