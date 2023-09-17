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Степанова и Букин сравнили нервное напряжение на контрольных прокатах с этапами Гран-при

Пара дважды выигрывала чемпионат России.
17 сентября 2023 15:53
автор: Александр Поволоцкий

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин поделились впечатлениями от контрольных прокатах сборной России.

Напомним, что пара выступает в танцах на льду.

«Это былo невероятно. Нeрвы, как будто это было сорeвнование, серьёзное, на уровне этапа Гран-при. Пoлучили удовольствие, потому что дaвно не выступали. Конечно, будeм работать, потому что прокaты дают понять, где ошибки, спeциалисты укажут на них, где можно прибавит», — цитирует Букина «Чемпионат».

После отстранения российских фигуристов от международных соревнований пара выступает в ледовом шоу Ильи Авербуха.

источник: Чемпионат.com
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