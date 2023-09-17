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«Бред, я против этого». Губерниев - о причинах отказа от композиции Rammstein в программе

Телеведущий высказался на резонансную тему.
17 сентября 2023 17:33
автор: Степан Шереметьев

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Петр Гуменник отказалась от композиции Rammstein в новой короткой программе.

«Мне кажется, что мы так дойдем очень далеко. Я застал времена, когда запрещали группу Kiss, это явные перегибы. У нас сложные отношения между странами, но при чем тут искусство? Запрещать англоязычные или немецкие группы – несусветный бред.

Многие исполнители неоднозначно относятся к нашей стране, но почему это должно переноситься на творчество? Элтон Джон живет с мужчиной, и что, мы теперь не будем слушать его песни? Бред, я против этого», – сказал Дмитрий Губерниев «Матч ТВ».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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