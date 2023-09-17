Костомаров выложил ролик, на котором чеканит футбольный мяч протезами на ногах

Олимпийский чемпион Роман Костомаров опубликовал в своём телеграм-канале очередное видео. На нём он чеканит футбольный мяч в коридоре.

Спортсмен добавил к ролику подпись «Разминка перед шоу😎🦾». Видимо, Костомаров имел в виду телепередачу «Секрет на миллион» на НТВ. Выпуск с ним вышел вчера.

Во время программы Роман признался, что ему тяжело смотреть свои выступления до болезни. Напомним, из-за осложнений пневмонии именитому спортсмену ампутировали стопы и несколько пальцев на руках.

В своём телеграм-канале Костомаров делится видео с отдыха, тренировок, рассказывает о процессе реабилитации.