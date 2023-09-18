«Меня поражает Тутберидзе». Дмитрий Козловский — о тренировках в «Хрустальном»

Российский фигурист Дмитрий Козловский высказался об Этери Тутберидзе. Весной 2023 года он в паре с Александрой Бойковой перешёл из школы Тамары Москвиной в «Хрустальный».

«Когда я сейчас задумываюсь о работе, то меня поражает Этери Георгиевна. Я не видел, чтобы человек столько работал. Она постоянно находится льду. Мне кажется, она работает вообще без выходных. Я обратил на это внимание на сборе в Новогорске, когда кто-то из тренеров и специалистов иногда брал выходной, а она всё время была с нами.

Мы просто поражались, откуда у человека столько сил отдавать… Работа спортсмена «вбирать» в себя всё возможное от тренеров. А задача тренера «отдавать» — силы, знания, всё, что требуется, каждому ученику по отдельности.

Для меня загадка, откуда у Тутберидзе это столько сил», — приводит слова Козловского пресс-служба ФФККР.

Именно ученицы Этери Тутберидзе побеждали на двух последних зимних Олимпиадах в соревнованиях фигуристок-одиночниц. На Играх-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) победа досталась Камиле Валиевой, а на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) золото досталось Анне Щербаковой.