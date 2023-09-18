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«Сам себе усложнил работу». Роднина — о запрете Гуменнику кататься под Rammstein

Весной фигурист катал на шоу Этери Тутберидзе под другую песню группу.
18 сентября 2023 12:09
автор: Александр Поволоцкий

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о ситуации с короткой программой Петра Гуменника на контрольных прокатах национальной команды.

Напомним, что 21-летний спортсмен должен был выступить с постановкой под композицию группы Rammstein, но отказался от этой идеи. Тренера фигуриста Вероники Дайнеко заявила о жалобе по поводу непатриотичности использования музыки немецкого коллектива.

«Гумeнник сам себе услoжнил работу. В следующий раз будет подбирать музыку аккуратнее. Надо думать о тoм, что ставишь на свoю программу. Не подумал — мeняешь программу в срочном порядке. Если отмeнили программу, значит, музыкa не соответствует стандартам», — приводит Sport24 слова Родниной.

Письмо с жалобой Дайнеко показала заслуженный тренер РФ Тамара Москвина, отметив, что в числе его адресатов значится также Министерство спорта РФ.

источник: Sport24.ru
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