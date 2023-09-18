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Тарасова заявила, что Гуменник волен выбирать музыку для выступлений: эти личное дело

ФФККР визирует программу.
Тарасова заявила, что Гуменник волен выбирать музыку для выступлений: эти личное дело
18 сентября 2023 14:06
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, воспитавшая множество олимпийских чемпионов, раскритиковала чиновников, запретивших Петру Гуменнику выступать под песню немецкой группы Rammstein.

«Почему они поменяли программу, если ФФККР этого делать не запрещала, это их личное дело. Но они не борются за себя. Нашу культуру во всем мире запрещают, еще и мы у себя в стране запрещать культуру начнем?» - приводит ТАСС слова Тарасовой.

Тренер Гуменника Вероника Дайнеко не стала называть имя человека, пожаловавшегося на песню группы Rammstein.

источник: ТАСС
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