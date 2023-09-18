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Мишина рассказала, что тренер не будет специально уговаривать Туктамышеву выступать

Пока неизвестно, будет ли Елизавета выступать в новом сезоне.
18 сентября 2023 16:59
автор: Александр Кожевников

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина высказалась о том, будет ли фигуристка Елизавета Туктамышева участвовать в соревнованиях в нынешнем сезоне.

«Если Лиза оставила вопрос об участии в соревнованиях отрытым, значит, она посчитала, что так нужно. Она, видимо, по своему состоянию, самочувствию и в целом какой-то ситуации вокруг — как возможно соревноваться, в какой готовности соперницы — будет принимать решение. В данной ситуации Алексей Мишин может ее поддерживать, хотя он всегда ее настраивал на спорт, на участие. Он всегда говорил, что надо, что она сможет. Но сейчас Лиза достаточно взрослый человек, который взвешивает свои силы. Нет такого, что Алексей будет специально ее уговаривать выступать. Поэтому вопрос об участии Лизы на соревнованиях немного открытый», — приводит слова Мишиной Metaratings.

В 2015 году Туктамышева завоевала золотые медали на чемпионатах мира и Европы. Она становилась чемпионкой России в 2019 году и победительницей финала Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2014/2015.

источник: Metaratings.ru
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