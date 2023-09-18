Роднина считает, что с Дробязко поступили ужасно: это показуха со стороны Литвы

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила скандал с участием фигуристки Маргариты Дробязко.

Ранее президент Литвы подписал указ о лишении Дробязко гражданства, которое она получила в 1993 году в исключительном порядке для выступления за сборную на Олимпийских играх.

«С Дробязко поступили ужасно. Это на совести тех людей, которые захотели лишить гражданства Маргариты. Но лишить ее чемпионата Европы они не могут. Как такое возможно? Кто они такие, чтобы не пускать ее? Как минимум это должны решать Международный союз конькобежцев, а не Литва. Воспринимаю всю это историю как показуху со стороны Литвы. Просто напомнили о себе», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24