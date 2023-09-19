Кондратюк рассказал, как разрыв отношений с Трусовой повлиял на его мотивацию

Российский фигурист Марк Кондратюк отреагировал но слухи о том, что он расстался с серебряным призёром Олимпийских игр Александрой Трусовой.

Ранее о расставании фигуристов заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«У меня есть мотивация всегда. Я понимаю, с каким определенным оттенком задан этот вопрос, но скажу так: это ни на что не влияет», – приводит слова Кондратюк Матч ТВ.

20-летний атлет также признался, что выступает на льду ради собственного удовлетворения, саморазвития и для удовольствия зрителя.

В 2022 году Кондратюк стал олимпийским чемпионом в командном соревновании, выиграл чемпионаты Европы и России. Трусова в том же году завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в одиночном катании.