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Кондратюк рассказал, как разрыв отношений с Трусовой повлиял на его мотивацию

Ранее новость о том, что спортсмены расстались сообщила Татьяна Тарасова.
19 сентября 2023 14:33
автор: Глеб Шевяков

Российский фигурист Марк Кондратюк отреагировал но слухи о том, что он расстался с серебряным призёром Олимпийских игр Александрой Трусовой.

Ранее о расставании фигуристов заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«У меня есть мотивация всегда. Я понимаю, с каким определенным оттенком задан этот вопрос, но скажу так: это ни на что не влияет», – приводит слова Кондратюк Матч ТВ.

20-летний атлет также признался, что выступает на льду ради собственного удовлетворения, саморазвития и для удовольствия зрителя.

В 2022 году Кондратюк стал олимпийским чемпионом в командном соревновании, выиграл чемпионаты Европы и России. Трусова в том же году завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в одиночном катании.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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