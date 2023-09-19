Стала известна роль британского юриста Артура на рассмотрении допингового дела Валиевой

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала о роли британского коллеги Грэма Артура во время рассмотрения допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Очевидно, он будет отстаивать позицию РУСАДА о том, что имела место незначительная вина или халатность спортсменки, приводить соответствующие прецеденты. Конечно, его позиция может повлиять на итоговое решение, но основная битва в CAS развернется все-таки между юристами WADA и представителями самой Валиевой», — приводит слова эксперта РИА Новости.

Напомним, что допинговое дело Валиевой будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде (CAS) 26–28 сентября. Россиянке грозит четырехлетняя дисквалификация за употребление запрещенного препарата — триметазидина.