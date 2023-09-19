ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Стала известна роль британского юриста Артура на рассмотрении допингового дела Валиевой

Слушания пройдут в Спортивном арбитражном суде (CAS) 26–28 сентября.
19 сентября 2023 17:13
автор: Степан Шереметьев

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала о роли британского коллеги Грэма Артура во время рассмотрения допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Очевидно, он будет отстаивать позицию РУСАДА о том, что имела место незначительная вина или халатность спортсменки, приводить соответствующие прецеденты. Конечно, его позиция может повлиять на итоговое решение, но основная битва в CAS развернется все-таки между юристами WADA и представителями самой Валиевой», — приводит слова эксперта РИА Новости.

Напомним, что допинговое дело Валиевой будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде (CAS) 26–28 сентября. Россиянке грозит четырехлетняя дисквалификация за употребление запрещенного препарата — триметазидина.

источник: «РИА Новости»
Кондратюк рассказал, как разрыв отношений с Трусовой повлиял на его мотивацию
Ранее новость о том, что спортсмены расстались сообщила Татьяна Тарасова.
19.09.2023 14:33
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Роднина считает, что с Дробязко поступили ужасно: это показуха со стороны Литвы
Ранее спортсменка была лишена гражданства.
18.09.2023 20:25
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Мишина рассказала, что тренер не будет специально уговаривать Туктамышеву выступать
Пока неизвестно, будет ли Елизавета выступать в новом сезоне.
18.09.2023 16:59
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Косторная и Куница выбрали этапы для выступления на Гран-при России
Косторная и Куница выбрали этапы для выступления на Гран-при России
В августе спортсмены поженились.
18.09.2023 15:06
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Тарасова заявила, что Гуменник волен выбирать музыку для выступлений: это личное дело
Тарасова заявила, что Гуменник волен выбирать музыку для выступлений: это личное дело
ФФККР визирует программу.
18.09.2023 14:06
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
«Сам себе усложнил работу». Роднина — о запрете Гуменнику кататься под Rammstein
Весной фигурист катал на шоу Этери Тутберидзе под другую песню группу.
18.09.2023 12:09
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
«Меня поражает Тутберидзе». Дмитрий Козловский — о тренировках в «Хрустальном»
18.09.2023 09:44
Фигурное катание
Антон Сихарулидзе резко отреагировал на вопрос о новой программе Петра Гуменника
Ранее сообщалось, что в Федерации фигурного катания рекомендовали спортсмену не выступать под новую программу.
17.09.2023 22:28
Фигурное катание
автор: Александр Бойченко
Костомаров выложил ролик, на котором чеканит футбольный мяч протезами на ногах
Силе духа Романа можно только позавидовать!
17.09.2023 18:56
Фигурное катание
автор: Тимур Пацюк
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.