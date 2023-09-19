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Алина Загитова запустила в продажу собственный мерч со словом «Безызбежно»

В прошлом месяце российская спортсменка допустила оговорку, что вызвало большое внимание общественности.
19 сентября 2023 20:32
автор: Глеб Шевяков

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила о старте продаж собственной брендовой одежды.

В списке продукции 21-летней атлетки присутствует футболка с надписью «Безызбежно».

«БЕЗЫЗБЕЖНО DROP!» – оставила надпись Загитова в своих соцсетях на собственном изображении в мерче.

В августе 2023 года фигуристка, отвечая на вопрос про интерес к хоккею, оговорилась, произнеся несуществующее слово: «Ну конечно. Это безызбе… кхм… Безызбежно». Данный эпизод произвёл общественный резонанс в интернете.

источник: «Советский спорт»
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