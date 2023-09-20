Алина Загитова зажигательно станцевала с родной сестрой Сабиной в стиле R’n’B

Олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова опубликовала в своих социальных сетях видеоролик танца со своей сестрой Сабиной.

На видео сестры исполняют танец в стиле R’n’B. Загитовы подобрали соответствующую одежду, а именно бейсболки, оверсайз-футболки и просторные штаны.

Алина Загитова летом 2019 года объявила о приостановке карьеры фигуристки. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, серебряным призёром тех Игр в командных соревнованиях, чемпионкой мира (2019), а также победительницей финала Гран-при (2017).

В настоящее время Алина учится в РАНХиГС на факультете журналистики, а также работает ведущей на телевидении и принимает участие в различных ледовых шоу.