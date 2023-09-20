Психолог - о Костомарове: на улучшение его состояния уйдет вся жизнь

Клинический психолог Татьяна Маремпольская оценила состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова по выпуску шоу «Секрет на миллион» с участием спортсмена.

«У таких людей есть синдром затяжной депрессии, которая каждый день напоминает о себе. Он борется, но видно, что тяжесть депрессивного состояния присутствует все еще в сильной форме. Сложно сказать, когда это закончиться, но скорее всего, на улучшение состояния уйдет вся жизнь. Со временем будет легче, но это уже совсем другой уровень психологической неустойчивости», - приводит Sport24.ru слова психолога.

Во время программы Секрет на миллион» Костомаров признался, что ему тяжело смотреть свои выступления до болезни. Напомним, из-за осложнений пневмонии именитому спортсмену ампутировали стопы и кисти рук.