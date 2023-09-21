Елизавета Туктамышева заявила, что точно выступит в сезоне-2023/24

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании 26-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что будет выступать в сезоне-2023/24.

«Я вхожу в сезон. Сейчас откатаю шоу, и у меня будет почти месяц, чтобы привести себя в форму, это достаточно много времени для меня. И на шоу я тоже не буду терять ту форму, которая есть, буду кататься тут ежедневно. В планах выступить на третьем и шестом этапах Гран-при в Красноярске и Москве», — заявила Туктамышева в интервью «Газета.Ру».

На текущий момент российская спортсменка участвует в ледовых шоу Илья Авербуха в Сочи. Гран-при в Красноярске пройдет 27-30 октября, а в Москве — 24-27 ноября.

Ранее стало известно, что Туктамышевой поставит новые программы хореограф Илья Авербух.