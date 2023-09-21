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Елизавета Туктамышева: мне безумно понравились Косторная и Куница

«Вижу в Алене потенциально восхитительную парницу».
21 сентября 2023 13:37
автор: Виталий Овсянников

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании 26-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от пары Алены Косторной и Георгия Куницы.

«Алена Косторная и Георгий Куница безумно мне понравились. Я соскучилась по катанию Алены. Я вижу в ней потенциально восхитительную парницу, которая может поднять эту пару на высочайший уровень. Ребята идеально подходят друг другу. Алена такая харизматичная, с прекрасной осанкой, катанием. Все, что нужно для парницы, у нее есть. Теперь только работать, чтобы у них не терялась мотивация», - заявила Туктамышева в интервью «Газета.Ru».

На текущий момент Елизавета Туктамышева участвует в ледовых шоу Илья Авербуха в Сочи.

источник: «Газета.Ru»
Елизавета Туктамышева заявила, что точно выступит в сезоне-2023/24
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