Матвеева рассказала, сколько нужно денег для занятий фигурным катанием в Испании

Фигуристка Эльвира Матвеева, выступавшая в синхронном катании, а ныне работающая тренером рассказала о том, сколько нужно денег, чтобы заниматься фигурным катанием в Испании.

«Это недешевое удовольствие. Сезон в наших юниорской и взрослых командах стоит около 5-6 тысяч евро. Это платья, музыка, тренировки, соревнования, один сбор. В предыдущих сезонах мы ездили в Канаду и США, это было очень дорого», - приводит слова спортсменки Sport24.

Также она добавила, что ISU выплачивает небольшие деньги. При этом федерация Испании никак не помогает, спонсоров у них тоже нет.