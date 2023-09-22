Энберт оценил новую короткую программу Валиевой

Серебряный призер Олимпиады Александр Энберт дал оценку новой короткой программе фигуристки Камилы Валиевой под песню I See Red.

«У Камилы прекрасная короткая программа, которая ей очень подходит. Мне очень понравилось! Мне кажется, Камила себя прекрасно чувствует в этом образе — я рад, что она продолжает искать новые грани своего таланта, пробует и ставит что-то новое. Мне как зрителю приятно за этим наблюдать», - приводит «Газета.Ru» слова Энберта.

Песня I See Red является саундтреком к польской эротической драме «365 дней». В прокате под данную композицию Валиева показала образ роковой женщины.

Российские фигуристки представили короткие программы на сезон-2023/24 16 сентября.