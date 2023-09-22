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Российский фигурист Чиризано сообщил о распаде своего дуэта с чешкой Денисой Цимловой

В 2023 году Дарио потерял уже вторую партнёршу.
22 сентября 2023 15:28
автор: Виталий Стопин

Российский фигурист Дарио Чиризано заявил о распаде его дуэта с чешкой Денисой Цимловой. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

«Это наш день встречи и расставания. Мы улыбаемся, однако на душе нам тяжело. Мы не прощаемся, а говорим друг другу до встречи, но уже в качестве спортивных партнёров, а в качестве хороших друзей.

Спасибо Денисе за прекрасный период моей жизни. Очень рад, что у нас была возможность прожить его вместе. Спасибо, и ещё тысячу раз спасибо Денисе за её улыбки, позитивный настрой, несмотря на все трудности, которые нас сопровождали, за её понимание. Я это очень ценю», — написал Чиризано.

В январе 2023 года распался танцевальный дуэт Чиризано и Ирины Хаврониной. Они успели стать победителями юниорского первенства России, а также юношеских Олимпийских игр 2020 года.

7 мая стало известно, что Дарио уже несколько месяцев находится в Монреале (Канада), где тренируется в паре с чешкой Денизой Цимловой. Ранее европейские и российские СМИ сообщали, что Чиризано намерен перейти в Чешскую федерацию фигурного катания.

Отметим, что ранее появилась информация, что Дарио Чиризано может встать в пару с Василисой Кагановской, чей дуэт с Валерием Ангелополом распался минувшим летом. Сама фигуристка уже успела опровергнуть эти слухи.

источник: «Советский спорт»
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