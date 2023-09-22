ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тарасова назвала безумием четыре года дисквалификации для Камилы Валиевой

С 26 по 28 сентября пройдут слушания CAS по допинговому делу фигуристки.
22 сентября 2023 22:51
автор: Александр Бойченко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о предстоящем заседании Спортивного арбитражного суда (CAS), главной повесткой которого будет допинговое дело российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Чего жду от заседания CAS по делу Валиевой? Справедливого решения. Девочка ни в чем не виновата. А требуемые четыре года дисквалификации — грандиозное безумие», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Камила Валиева на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) завоевала золотую медаль в командных соревнованиях фигуристов. Позже стало известно, что в допинг-пробе 15-летней россиянки от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещённый препарат — триметазидин. Но из-за того, что результаты анализа пришли слишком поздно, спортсменку не смогли отстранить от участия в ОИ-2022.

источник: «РБ-Спорт»
Российский фигурист Чиризано сообщил о распаде своего дуэта с чешкой Денисой Цимловой
В 2023 году Дарио потерял уже вторую партнёршу.
22.09.2023 15:28
Фигурное катание
автор: Виталий Стопин
Энберт оценил новую короткую программу Валиевой
Фигуристка показывает образ роковой женщины.
22.09.2023 13:13
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Гуменник сможет выступать с переработанной программой на музыку Rammstein
Гуменник сможет выступать с переработанной программой на музыку Rammstein
Фигуристу не нужно будет ставить новый номер.
21.09.2023 20:46
Фигурное катание
автор: Денис Владимиров
Матвеева рассказала, сколько нужно денег для занятий фигурным катанием в Испании
Фигуристка тренирует в европейской стране.
21.09.2023 16:26
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Елизавета Туктамышева: мне безумно понравились Косторная и Куница
«Вижу в Алене потенциально восхитительную парницу».
21.09.2023 13:37
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Елизавета Туктамышева заявила, что точно выступит в сезоне-2023/24
Чемпионка мира будет участвовать на этапах Гран-при в Красноярске и Москве.
21.09.2023 12:47
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Стало известно кто будет защищать интересы WADA на слушаниях по делу Валиевой
Стало известно кто будет защищать интересы WADA на слушаниях по делу Валиевой
Слушания в Лозанне пройдут с 26 по 28 сентября за закрытыми дверями.
21.09.2023 12:13
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Психолог — о Костомарове: на улучшение его состояния уйдёт вся жизнь
Эксперт проанализировала увиденное на экране ТВ.
20.09.2023 15:57
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
CAS не стал называть фамилию адвоката, который будет защищать Валиеву
Спортсменке грозит четырехлетняя дисквалификация.
20.09.2023 10:45
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.