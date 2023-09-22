Тарасова назвала безумием четыре года дисквалификации для Камилы Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о предстоящем заседании Спортивного арбитражного суда (CAS), главной повесткой которого будет допинговое дело российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Чего жду от заседания CAS по делу Валиевой? Справедливого решения. Девочка ни в чем не виновата. А требуемые четыре года дисквалификации — грандиозное безумие», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Камила Валиева на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) завоевала золотую медаль в командных соревнованиях фигуристов. Позже стало известно, что в допинг-пробе 15-летней россиянки от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещённый препарат — триметазидин. Но из-за того, что результаты анализа пришли слишком поздно, спортсменку не смогли отстранить от участия в ОИ-2022.