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Тарасова заявила, что её не интересует судьба фигуриста Чиризано после отказа ФФККР отпустить его

В 2023 году Дарио потерял уже вторую партнёршу.
23 сентября 2023 08:16
автор: Виталий Овсянников

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала судьбу российского фигуриста Дарио Чиризано после того, как распался его дуэт с чешской спортсменкой Денисой Цимловой.

Напомним, вчера, 22 сентября, 22-летний уроженец Италии заявил о распаде его пары с фигуристкой из Чехии. Позднее ФФККР сообщала, что Чиризано не получит разрешения выступать за Чехию или Италию на международных турнирах.

«Ничего не думаю по этому поводу, почему я должна думать про них? Он уходит в Италию, почему я должна о нём думать? ФФККР его не отпускает? Тут он тоже не нужен. Что тогда с ним делать? Я не знаю. Надо у Когана спрашивать, почему его не отпустили. У нас тут прокаты юниоров идут предсезонные. Про это нужно думать. А куда денется Чиризано — мне буквально до фени», — заявила Тарасова в интервью «Матч ТВ».

В январе 2023 года распался танцевальный дуэт Чиризано и Ирины Хаврониной. Они успели стать победителями юниорского первенства России, а также юношеских Олимпийских игр 2020 года.

7 мая стало известно, что Дарио уже несколько месяцев находится в Монреале (Канада), где тренируется в паре с чешкой Денизой Цимловой. Ранее европейские и российские СМИ сообщали, что Чиризано намерен перейти в Чешскую федерацию фигурного катания.

Отметим, что ранее появилась информация, что Дарио Чиризано может встать в пару с Василисой Кагановской, чей дуэт с Валерием Ангелополом распался минувшим летом. Сама фигуристка уже успела опровергнуть эти слухи.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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