Тарасова заявила, что её не интересует судьба фигуриста Чиризано после отказа ФФККР отпустить его

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала судьбу российского фигуриста Дарио Чиризано после того, как распался его дуэт с чешской спортсменкой Денисой Цимловой.

Напомним, вчера, 22 сентября, 22-летний уроженец Италии заявил о распаде его пары с фигуристкой из Чехии. Позднее ФФККР сообщала, что Чиризано не получит разрешения выступать за Чехию или Италию на международных турнирах.

«Ничего не думаю по этому поводу, почему я должна думать про них? Он уходит в Италию, почему я должна о нём думать? ФФККР его не отпускает? Тут он тоже не нужен. Что тогда с ним делать? Я не знаю. Надо у Когана спрашивать, почему его не отпустили. У нас тут прокаты юниоров идут предсезонные. Про это нужно думать. А куда денется Чиризано — мне буквально до фени», — заявила Тарасова в интервью «Матч ТВ».

В январе 2023 года распался танцевальный дуэт Чиризано и Ирины Хаврониной. Они успели стать победителями юниорского первенства России, а также юношеских Олимпийских игр 2020 года.

7 мая стало известно, что Дарио уже несколько месяцев находится в Монреале (Канада), где тренируется в паре с чешкой Денизой Цимловой. Ранее европейские и российские СМИ сообщали, что Чиризано намерен перейти в Чешскую федерацию фигурного катания.

Отметим, что ранее появилась информация, что Дарио Чиризано может встать в пару с Василисой Кагановской, чей дуэт с Валерием Ангелополом распался минувшим летом. Сама фигуристка уже успела опровергнуть эти слухи.