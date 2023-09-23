Тарасова заявила, что в Госдуме есть более важные вопросы, чем музыка для программы Гуменника

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, воспитавшая множество олимпийских чемпионов, в очередной раз раскритиковала чиновников, запретивших Петру Гуменнику выступать под песню немецкой группы Rammstein.

«Не знаю, почему люди боятся говорить на тему музыки Петра Гуменника. Я, например, вообще не понимаю, почему ему заменили музыку. В ней же ничего криминального. Это просто музыка. Не знаю кто написал письмо. Если этот человек из Госдумы, то там наверняка есть более важные вопросы, чем короткая программа Гуменника», – цитируют Тарасову РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 21-летнему Петру Гуменнику пришлось отказаться от использования песни немецкой рок-группы Rammstein в короткой программе после письма, которое ФФККР получило от министерства спорта России.