В ISU считают, что Валиева должна понести наказание, несмотря на свой возраст

В Международном союзе конькобежцев высказались относительно молодых спортсменов, которые нарушили антидопинговые правила.

Напомним, что в употреблении триметазидина обвиняется российская фигуристка Камила Валиева. Запрещенный препарат был обнаружен в пробе 17-летней спортсменки 25 декабря 2021 года. Результат проверки был обнародован лишь в феврале 2022-го во время ОИ в Пекине.

«ISU придерживается мнения, что все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга, но такая защита не может быть обеспечена путем освобождения молодых спортсменов от санкций», — приводит ТАСС слова представителя ISU.

Добавим, что слушания по делу Валиевой состоятся в CAS 26, 27 и 28 сентября.