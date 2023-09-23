ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В ISU считают, что Валиева должна понести наказание, несмотря на свой возраст

У спортсменки есть олимпийское золото в командном турнире.
В ISU считают, что Валиева должна понести наказание, несмотря на свой возраст
23 сентября 2023 10:29
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

В Международном союзе конькобежцев высказались относительно молодых спортсменов, которые нарушили антидопинговые правила.

Напомним, что в употреблении триметазидина обвиняется российская фигуристка Камила Валиева. Запрещенный препарат был обнаружен в пробе 17-летней спортсменки 25 декабря 2021 года. Результат проверки был обнародован лишь в феврале 2022-го во время ОИ в Пекине.

«ISU придерживается мнения, что все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга, но такая защита не может быть обеспечена путем освобождения молодых спортсменов от санкций», — приводит ТАСС слова представителя ISU.

Добавим, что слушания по делу Валиевой состоятся в CAS 26, 27 и 28 сентября.

источник: ТАСС
Тарасова заявила, что в Госдуме есть более важные вопросы, чем музыка для программы Гуменника
Фигуристу запретили выступать под группу Rammstein.
23.09.2023 08:56
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Тарасова заявила, что её не интересует судьба фигуриста Чиризано после отказа ФФККР отпустить его
В 2023 году Дарио потерял уже вторую партнёршу.
23.09.2023 08:16
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Тарасова назвала безумием четыре года дисквалификации для Камилы Валиевой
С 26 по 28 сентября пройдут слушания CAS по допинговому делу фигуристки.
22.09.2023 22:51
Фигурное катание
автор: Александр Бойченко
Российский фигурист Чиризано сообщил о распаде своего дуэта с чешкой Денисой Цимловой
В 2023 году Дарио потерял уже вторую партнёршу.
22.09.2023 15:28
Фигурное катание
автор: Виталий Стопин
Энберт оценил новую короткую программу Валиевой
Фигуристка показывает образ роковой женщины.
22.09.2023 13:13
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Гуменник сможет выступать с переработанной программой на музыку Rammstein
Гуменник сможет выступать с переработанной программой на музыку Rammstein
Фигуристу не нужно будет ставить новый номер.
21.09.2023 20:46
Фигурное катание
автор: Денис Владимиров
Матвеева рассказала, сколько нужно денег для занятий фигурным катанием в Испании
Фигуристка тренирует в европейской стране.
21.09.2023 16:26
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Елизавета Туктамышева: мне безумно понравились Косторная и Куница
«Вижу в Алене потенциально восхитительную парницу».
21.09.2023 13:37
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Елизавета Туктамышева заявила, что точно выступит в сезоне-2023/24
Чемпионка мира будет участвовать на этапах Гран-при в Красноярске и Москве.
21.09.2023 12:47
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.