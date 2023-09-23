Фигуристка Медведева опубликовала совместное фото в купальниках с Туктамышевой

Российская фигуристка Евгения Медведева разместила в своих соцсетях публикацию с совместной фотографией с коллегой по виду спорта Елизаветой Туктамышевой.

Спортсменки отдыхают возле бассейна.

«С лёгким паром», — написала Медведева под публикацией. «Банные кошки», — прокомментировала пост Туктамышева.

Напомним, Евгения Медведева не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года. В апреле 2023 года она официально объявила о завершении спортивной карьеры. Спортсменка является двукратной чемпионкой мира. К Олимпиаде-2018 она подходила в статусе фаворитки, но уступила юной Алине Загитовой, завоевав серебро.

Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира-2015.