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Фигуристка Медведева опубликовала совместное фото в купальниках с Туктамышевой

Обе спортсменки являются чемпионками мира.
23 сентября 2023 12:01
автор: Виталий Овсянников

Российская фигуристка Евгения Медведева разместила в своих соцсетях публикацию с совместной фотографией с коллегой по виду спорта Елизаветой Туктамышевой.

Спортсменки отдыхают возле бассейна.

«С лёгким паром», — написала Медведева под публикацией. «Банные кошки», — прокомментировала пост Туктамышева.

Напомним, Евгения Медведева не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года. В апреле 2023 года она официально объявила о завершении спортивной карьеры. Спортсменка является двукратной чемпионкой мира. К Олимпиаде-2018 она подходила в статусе фаворитки, но уступила юной Алине Загитовой, завоевав серебро.

Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира-2015.

источник: «Советский спорт»
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