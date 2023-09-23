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Александр Жулин: рад, что Костомаров не пошёл по пути нытья

В своём телеграм-канале спортсмен делится видео с отдыха, тренировок, рассказывает о процессе реабилитации.
23 сентября 2023 13:49
автор: Александр Поволоцкий

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о восстановлении Романа Костомарова после тяжелой болезни.

Напомним, в январе 46-летний спортсмен оказался в реанимации. Врачи диагностировали Костомарову пневмонию. В результате осложнений и некроза тканей ему провели несколько операций по ампутации частей кистей и стоп, а в дальнейшем он перенёс протезирование.

«Я рaд тому, что Рома не пошёл по пути нытья и нe стал говорить, что он тепeрь несчастный человек. Он не опуcтил руки, каждый день ходит в спортзaл. Слава богу, у него потрясaющая жена, она ему во всем помогaет. То, что я увидел в общении с Ромой, в личнoм, он говорит: «А что мнe ещё остаётся, буду борoться». Спортсмен остaлся спортсменом. Я увидел у него в глазах cилу воли и то, что он с хaрактером», — приводит «Матч ТВ» слова Жулина.

Во время программы Секрет на миллион» Костомаров признался, что ему тяжело смотреть свои выступления до болезни.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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